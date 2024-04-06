Kaza, Alaca-Zile karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Zile istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 FL 7416 plakalı otomobil ve Metin A. (35 ) idaresindeki 06 AE 1201 otomobil, Zile kavşağında Şahin Y. (28) yönetimindeki 33 NFE 34 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolculara Alaca Belediye İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Emine A., Elif A., Azra A., Buse A., Nisa A., Muhammet Y., Erdal Y., İmran Y., Göktuğ Y. Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Editör: İHA AJANS