Çorum’un klasman futbol hakemlerinden Celal Bayraklı yaşadığı sakatlığın ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Yozgat’ta düzenlenen sezon öncesi atletik test sırasında belindeki ağrı şikayeti ile iğne olan Bayraklı iğnenin sinire denk gelmesi sebebiyle sakatlık yaşamış ve o günden belli fizik tedavisi görüyordu. Son olarak AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın girişimleri ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. Çağlar Temiz tarafından muayene edilen Bayraklı’nın ameliyat olmasına karar verildi.

Başarılı bir operasyon geçiren Celal Bayraklı ameliyat sonrası yeşil sahalara dönmek için sabırsızlandığını belirterek, tedavi süresince kendisine destek olan Beyin ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. Çağlar Temiz’e, hastane personellerine ve AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür etti.