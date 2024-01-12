Bayat Kaymakamlığı tarafından 9 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Dere Mahallesi Voleybol takımı ile Kayabaşı Mahallesi Voleybol takımı finalde kozlarını paylaştı. Bayat İlçe Spor Salonu'nda oynanan maçı Dere Mahallesi 3-1 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu. Kayabaşı Mahallesi ikincilik kupası ile teselli bulurken, Yatukçı Mahallesi ise üçüncü olarak tamamladı.

KUPALAR VERİLDİ

Final maçının ardından kupa töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Bayat İlçe Emniyet Amiri Murat Onarak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Topçu ve sporcular katıldı. Dereceye giren takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.