Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ile AK Parti Bayat İlçe Başkanı İbrahim Kaymaz, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’yı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede ilçede devam eden yatırımlar ve planlanan projeler ele alındı.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, ilçeye sağlanan desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Destekleriniz sayesinde ilçemiz, daha önce görülmemiş seviyede hizmetlere kavuşmaya devam ediyor. Devam eden projelerin tamamlanmasıyla ihtiyaçlarımız büyük ölçüde karşılanmış olacak” dedi. Ünlü, yeni projeler için de destek talebinde bulundu.

Milletvekili Oğuzhan Kaya ise Bayat’a yapılan hizmetlerin artarak devam ettiğini vurgulayarak, “Biz hizmet etmenin ve iş üretmenin peşindeyiz. Çorum’un tüm ilçelerinde olduğu gibi Bayat ilçemizin de çözüm bekleyen sorunlarını büyük ölçüde giderdik. Devam eden projeleri ise hızlandıracağız” ifadelerini kullandı.

“Güçlü Bayat” vizyonu çerçevesinde kapsamlı bir program yürüttüklerini belirten Kaya, ilçeye yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi. Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “eser ve hizmet siyaseti” anlayışı doğrultusunda Bayat’ta yatırımların çıtasını daha da yükselteceklerini ifade etti.

Görüşmenin ardından Kaya, Belediye Başkanı Ünlü ile birlikte ilçede başlayacak yeni çalışmaların hayırlı olmasını temenni ederek desteklerinin süreceğini belirtti.

YATIRIM MÜJDELERİ SIRALANDI

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Bayat ilçesine yönelik planlanan ve devam eden projeleri de açıkladı. Buna göre; 2026 yılında Bayat Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının inşaatına başlanacak. Bayat Kültür Kütüphanesi’nin yapım süreci başlatılacak. Kızsivri Seyir Terası ve yürüyüş yolu projesi hayata geçirilecek. 52 dönümlük yeni sanayi alanı tahsis edilecek, düğün salonu projesi hazırlanacak. Öğretmenevi projesi için gerekli adımlar atılacak. Asfalt projeleri için destek sağlanacak. Ticaret Bakanlığı’ndan talep edilen araçların temini tamamlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yüzme havuzu ve spor salonu yapılacak.

Milletvekili Kaya, Bayat’ın her alanda gelişmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için yatırımların yakından takip edildiğini belirterek, tüm projelerin kararlılıkla hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi