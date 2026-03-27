21-26 Mart tarihleri arasında okullarda kutlanan Orman Haftası kapsamında ilkokul öğrencileri çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Fatih Sultan Mehmet ve İsmail Kakaç İlkokulu öğrencileri Altınbaş Köyü ormanlık alanında yüzlerde çam fidanını toprakla buluşturdu. Öğretmenleri ve veliler eşliğinde öğrenciler, yüzlerce çam fidanını toprakla buluşturarak geleceğe ağaç kazandırarak çevreye de katkı sağladılar.

Etkinlikte öğrencilere öğretmenleri tarafından ormanların korunması, ağaçlandırmanın önemi ve doğa bilinci hakkında bilgiler verildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR