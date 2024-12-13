Oğuzhan Kaya, çeltik ve hububat projesi kapsamında Bayat’a kurulacak tesiste çeltik ve hububat tohumları temizleme, eleme ve kurutma işlemleri yapılarak standartlara uygun sertifikalı ve yüksek verimli tohumlar elde edileceğini belirtti.

“YÜKSEK VERİMLİ TOHUM ÜRETİLECEK”

Proje kapsamında Bayat ilçesinde kurulacak tesiste çeltik ve hububat tohumları temizleme, eleme ve kurutma işlemleri yapılarak standartlara uygun sertifikalı ve yüksek verimli tohumlar elde edileceğini bildiren Milletvekili Kaya, “Çorum İl Tarım Müdürlüğü tarafından uygulanacak projenin toplam tutarı 20 milyon TL olup DOKAP ödeneği 14 milyondur TL’dir. Yüzde 70 DOKAP, yüzde 30 uygulayıcı kuruluş Bayat Ziraat Odası tarafından eş finansman uygulanacaktır.

Proje, 2024 yılı bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi projeleri kapsamında sene sonundaki artan ödeneklerle 09/12/2024 tarihinde protokol imzalanarak uygulamaya başlamıştır. Çeltik üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Editör: Haber Merkezi