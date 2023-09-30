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İçişleri Bakanlığının 18 Eylül 2023 tarihli atama kararı ile Bayat Kaymakamlığı görevine atanan Seher Söyler ilçeye gelerek yeni görevine başladı.

SEHER SÖYLER KİMDİR?

Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Söyler, 2020 yılında 108. Dönem Kaymakam Adayı olarak Samsun Valiliği'nde göreve başladı.

Denizli ve Kastamonu’da Mülkiye Teftiş Stajı ile Nevşehir/Ürgüp ve Ankara/Yenimahalle ilçelerinde Kaymakam Refikliği Stajını tamamladı. Kaymakam vekili olarak Çankırı/Atkaracalar ve Bursa/Keles ilçelerinde görev yaptı.

Yurt dışı eğitimini Leicester Üniversitesi’nde tamamlamasının ardından Kahramanmaraş’ta koordinatör kaymakam olarak görev yaptı.