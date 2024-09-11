Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 5.hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 14 Eylül Cumartesi günü, Yeni Malatyaspor’la Ankara’da oynayacağı maçta Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Batuhan Kolak düdük çalacak. Keçiören Aktepe Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçta Batuhan Kolak’ın yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Erkan Akbulut ile Samet Özkul yapacak. Gaziantep bölgesinden Erdem Demirtaş da karşılaşmanın dördüncü hakemliğini yapacak.

28 yaşındaki Batuhan Kolak, Ahlatcı Çorum FK’nın daha önce 3 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda, 2022-2023 Sezonunun 27.hafta maçında konuk ettiği Sivas Dört Eylül Belediye’yi 3-0 yenerken, 2021-2022 sezonunda, sahasında Sivas Dört Eylül Belediye’ye 2-0, 2022-2023 Sezonunda ise İstanbul’da Esenler Erokspor’a 2-0 yenilmişti.

Batuhan Kolak, hakemlik kariyerinde Yeni Malatyaspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.