İlk olarak “Taraftar Kart”projesinin Çorum FK’ya hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Yalçın, Çorum FK’lı taraftarları bu kartı kullanmaya davet etti. Karadeniz Bölge Müdürü Barış Demirağ’ın 5 bin kart hedefine katılmadığının da altını çizen Yalçın, “ Ben inanıyorum ki Çorum FK’ya gönül veren taraftarlar 2 ay içerisinde 10 bin kart hedefine ulaşacaktır. Bu sayı her geçen gün de artarak devam edecektir” dedi.

“Transfer yapılacak mı?” sorusuna da içtenlikle cevap veren Başkan Yalçın, “1 kenar oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardık. Bu oyuncu Cuma günü resmi imzayı atacak. Bu transferin dışında başka bir transfer yapmayacağız. Bu sene ekonomik açıdan hem tutarlı hem de dikkatli harcama yapmak zorundayız. Zor bir sezon bizi bekliyoruz. Bu sezon taraftarımızdan sabır istiyoruz. Sabırla bizleri desteklemelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İŞ İNSANLARINI SPOR

TESİSİ KAZANDIRMAK

ADINA DAVET EDİYORUM

Göğüs sponsorluğu ile ilgili gelen soruya da açıklık getiren Başkan Yalçın, “Göğüs sponsorluğu için görüşmelerimiz devam ediyor. Ahlatcı Holding ile imzalanan isim sponsorluğu imza töreninde Ahmet Ağabey’in 36 iş insanının destek olma çağrısına kimse dönüş yapmadı. Zaten dönüş yapacaklarını da beklemiyorduk. Malum burası Oğuzhan Yalçın’ın kulübü bu yüzden destek vermiyorlar. Ama ben buradan o iş insanlarımızı Çorum’a spor tesisi kazandırmak adına desteğe davet ediyorum. Madem Çorum FK Oğuzhan Yalçın’ın destek vermiyorsunuz. O zaman amatör sporu canlandırmak, harekete geçirmek adına destek verin. Spor tesisleri yapalım gençlerimizi bu spor tesislerinde toplayalım. İnanın bu desteğiniz bile Çorum FK’ya vereceğiniz destek kadar önemli benim için” dedi.

Yalçın konuşmasının sonunda son günlerde Çorum’da yaşanan asayiş olaylarına değinerek, Çorum FK’nın Emniyet Müdürlüğü’nün ve jandarmanın her zaman yanında olduğunu ifade etti.