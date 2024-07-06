Yeni sezon yapılanması doğrultusunda iç ve dış transferde titiz bir çalışma yürüten Mimar Sinanspor yönetimi, geçtiğimiz hafta içerisinde iç transferde 12 futbolcuyla yeniden anlaşmıştı. İç transferi noktalayan Yeşil-Siyahlı yönetim dış transferde de düğmeye bastı. Teknik Direktör Hüseyin Eğer'in raporu doğrultusunda ilk olarak Çorumlu futbolculara yönelen Mimar Sinanspor yönetimi daha önce Çorum FK'da profesyonel futbol oynayan Çorumlu futbolcu Batuhan Demirel ile anlaşma sağladı.

Önceki gün kulüp binasına gelen deneyimli stoper Batuhan Demirel, Futbol Şube Sorumlusu Hacı Ömer Yağlıdere, Asbaşkan Abdullah Şamil Arslan'ın da hazır bulunduğu imza töreninde Mimar Sinanspor kulübü ile sözleşme imzaladı.

Batuhan Demirel kimdir?

20 Mayıs 1998 tarihinde Çorum'da dünyaya gelen Batuhan Demirel, futbola da Çorum Gençlerbirliği Kulübü'nde başladı. 8 yıl boyunca Gençlerbirliği'nin farklı yaş kategorilerinde forma giydikten sonra Çorum FK altyapısına transfer olan Batuhan, 2017 yılında Çorum FK'da profesyonel imzayı attı. Çorum FK'da 3 yıl profesyonel olarak forma giydikten sonra Ispartaspor'a kiralanan Batuhan Demirel, daha sonra 2 yıl İzmir temsilcisi Karşıyaka'nın formasını terletti. Son olarak profesyonel ligde 1922 Konyaspor'un başarısı için ter döktü.

26 yaşındaki futbolcu yeni sezonda Çorum'un BAL'daki temsilcisi Mimar Sinanspor'un formasını giyecek.

