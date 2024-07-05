Bütçe çalışmaları devam ederken, Erokspor’dan transfer edilen Sertaç Çam, peşinatını alamaması nedeniyle takımdan ayrılmış, iç transferde ise Hakan Barış’a belirsizlik nedeniyle teklif sunulamadığı için deneyimli futbolcu ayrılmıştı. Hatayspor’dan prensip anlaşmasına varılan Mehdi Boudjema ve Sakaryaspor’dan kadroya dahil edilen Kabongo Kasongo’ya peşinatlarının bugün ödenmesi gerekiyordu. Edinilen bilgilere göre, iki futbolcunun da peşinatları ödendi ve takımdan ayrılma durumları ortadan kaldırıldı.

Editör: RIFAT KARA