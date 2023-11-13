Suçlu kim?

Aylar geçiyor. Yıllar geçiyor. Aynı acıları haber kanallarında yeniden görüyoruz. Çok konuşmak, çok yazmak yerine gazete sayfalarında yer alan iki fotografı yeniden değerlendirmek istedim. Yıllar önce yaşanan sorunlar bu gün yaşanmış gibi karşımıza çıkıyor.

Bir yıl sonra, belki on yıl önce aynı haberleri yine hayatta olanlar duyacak. Yine birileri öldürülecek. Yine birileri esip gürleyecek. Birileri yine haklı olanın kazanacağını anlatacak. Barışa, kardeşliğe, dostluğa acı çekene yardımcı olmaya inandıracak.

Bekleyip göreceğiz. Bu kez insanı yücelten değerlere yücelten güzelliklere inanan bizler mi kazanacağız? Yoksa bizleri bu değerlere inandıranlar mı kazanacak?