Kovanı ayı devirmiş

Bala bakacak gün değil

Yolu eşkıya çevirmiş

Yola bakacak gün değil

            ***

Üzüm sandık koruk çıktı

Elma sandık erik çıktı

Nere bassak çürük çıktı

Dala bakacak gün değil

            ***

Memlekette anan bacın

Eğer çoksa toktan acın

Yoksa arkan yoksa gücün

Kola bakacak gün değil

            ***

Akşam sabah yavan yesen

Emek ucuz dolmaz kesen

Üç vakte düzelir desen

Fala bakacak gün değil

            ***

Hergün bir icat oluyor

Küpler haramla doluyor

Beyler gemicik alıyor

Sala bakacak gün değil

            ***

Eller sırtımdan doyundu

Yandı yüreğim göyündü

Uyuz itler şal giyindi

Çula bakacak gün değil

            ***

Ezildikçe şu domuza

Başımız yüktür omuza

Yaşamak bizim nemize

Kula bakacak gün değil

            ***

Eğriyi seçtiler başa

Doğruyu tuttular taşa

Para Tanrı oldu haşa

Pula bakacak gün değil

            ***

Kimi bal kaymak tadıyor

Bedeli millet ödüyor

Aydınlı ömür gidiyor

Yıla bakacak gün değil