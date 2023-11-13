Kovanı ayı devirmiş
Bala bakacak gün değil
Yolu eşkıya çevirmiş
Yola bakacak gün değil
***
Üzüm sandık koruk çıktı
Elma sandık erik çıktı
Nere bassak çürük çıktı
Dala bakacak gün değil
***
Memlekette anan bacın
Eğer çoksa toktan acın
Yoksa arkan yoksa gücün
Kola bakacak gün değil
***
Akşam sabah yavan yesen
Emek ucuz dolmaz kesen
Üç vakte düzelir desen
Fala bakacak gün değil
***
Hergün bir icat oluyor
Küpler haramla doluyor
Beyler gemicik alıyor
Sala bakacak gün değil
***
Eller sırtımdan doyundu
Yandı yüreğim göyündü
Uyuz itler şal giyindi
Çula bakacak gün değil
***
Ezildikçe şu domuza
Başımız yüktür omuza
Yaşamak bizim nemize
Kula bakacak gün değil
***
Eğriyi seçtiler başa
Doğruyu tuttular taşa
Para Tanrı oldu haşa
Pula bakacak gün değil
***
Kimi bal kaymak tadıyor
Bedeli millet ödüyor
Aydınlı ömür gidiyor
Yıla bakacak gün değil