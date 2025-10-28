Kaya, Çorum’un tüm ilçelerinde vatandaşların bu projeden yararlanabileceğini ifade ederek, her ilçe için yetkili bankaları şu şekilde açıkladı:

Başvuru yapılacak bankalar – İlçe bazlı

Çorum Merkez: Emlak Katılım Bankası

Alaca: Halkbank

Bayat: Ziraat Bankası

İskilip: Halkbank

Kargı / Hacıhamza: Ziraat Bankası

Laçin: Ziraat Bankası

Mecitözü: Ziraat Bankası

Osmancık: Halkbank

Sungurlu: Ziraat Bankası

Uğurludağ: Ziraat Bankası

Başvuru koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Başvuru yapılacak il/ilçede en az 1 yıl ikamet etmiş olmak

Hane gelirinin belirlenen sınırın altında olması

Aynı haneden tek başvuru yapılabilmesi

7 başvuru kategorisi

1.Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri

2.Kıbrıs ve Kore gazileri

3.En az %40 engelli vatandaşlar

4. Emekliler

5. 3 ve daha fazla çocuk sahibi aileler

6. 18–30 yaş arasındaki gençler

7.Diğer başvuru sahipleri

Başvuru bedelinin 5.000 TL olduğunu hatırlatan Milletvekili Kaya, %10 peşinat ve 240 ay vade ile vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacağını belirtti. Kaya, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sosyal konut hamlesi, Çorum’da yaşam kalitesini yükseltecek güçlü bir adımdır” dedi.