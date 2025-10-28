Kaya, Çorum’un tüm ilçelerinde vatandaşların bu projeden yararlanabileceğini ifade ederek, her ilçe için yetkili bankaları şu şekilde açıkladı:
Başvuru yapılacak bankalar – İlçe bazlı
Çorum Merkez: Emlak Katılım Bankası
Alaca: Halkbank
Bayat: Ziraat Bankası
İskilip: Halkbank
Kargı / Hacıhamza: Ziraat Bankası
Laçin: Ziraat Bankası
Mecitözü: Ziraat Bankası
Osmancık: Halkbank
Sungurlu: Ziraat Bankası
Uğurludağ: Ziraat Bankası
Başvuru koşulları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Başvuru yapılacak il/ilçede en az 1 yıl ikamet etmiş olmak
Hane gelirinin belirlenen sınırın altında olması
Aynı haneden tek başvuru yapılabilmesi
7 başvuru kategorisi
1.Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri
2.Kıbrıs ve Kore gazileri
3.En az %40 engelli vatandaşlar
4. Emekliler
5. 3 ve daha fazla çocuk sahibi aileler
6. 18–30 yaş arasındaki gençler
7.Diğer başvuru sahipleri
Başvuru bedelinin 5.000 TL olduğunu hatırlatan Milletvekili Kaya, %10 peşinat ve 240 ay vade ile vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacağını belirtti. Kaya, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sosyal konut hamlesi, Çorum’da yaşam kalitesini yükseltecek güçlü bir adımdır” dedi.