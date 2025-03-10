Yapılan açıklamada, Çorum ilinde daha önce tamamlanan ve hâlen yapım aşamasında olan bazı inşaat projelerinde mevzuata aykırı değişiklikler yapıldığı ve bunun 7 Mart 2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildiği belirtildi.

Söz konusu durumun teknik bir konu olması nedeniyle ilgili yerlere konunun araştırılması ve tüm yönleri ile ortaya konulması için gerekli talimatların verildiğinin belirtildiği açıklamada, “En kısa süre içerisinde ilgisi ve ihmali tespit edilen kişi ve kişilere yönelik yasal gereğinin ivedilikle yerine getirileceği hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur” denildi.

Editör: NURDAN AKBAŞ