Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter ise yapı proje usulsüzlüğü iddialarına ilişkin sorunu açığa çıkaran taraf olduklarını belirterek, “Açığa çıkaran Çorum Belediyesi mühendisleri. İtham edilecek tarafta değiliz. Zaten aynı fikirleri paylaşıyoruz. Piyasada dolaşan bazı bilgiler net değil. Demir oranları ile ilgili çok kirli bilgiler var. Katsayı değişikliği demir oranlarını azaltamaz. Ön takip sonucu bunlar. Üzerinde çalışma yapılıyor. Üniversitemizde inşaat bölümü var. HÜBTUAM var. Türkiye’de 21 belediyede bu şahsın projeleri var. İstanbul dahil. Sadece sorun Çorum’da değil Türkiye genelinde yaşanıyor.” şeklinde konuştu.

Editör: NURDAN AKBAŞ