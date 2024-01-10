Başsavcı Bektaş, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem:Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. Saat" fotoğrafına oy veren Bektaş, "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Yair Palti'nin "S.O.S.", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Gökyüzü köprüsü" fotoğrafını oylayan Bektaş, "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini tercih etti.

Başsavcı Bektaş, seçkiye katılan fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.