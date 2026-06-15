Spor Gazetecileri 29.Kemal Bolat Orta Kuşak Futbol Turnuvası 4.hafta maçında Kule Yapı ile Çorum Barosu karşı karşıya geldi. Mimar Sinan Sahası’nda oynanan karşılaşmanın 16.dakikasında Kule Yapı takımı Yusuf’un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının hemen başında Çorum Barosu takımı Emrah ile eşitliği sağlarken, 1 dakika sonra Kule Yapı Furkan ile yeniden öne geçti. Bu dakikadan sonra sahneye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş çıktı. Harika futbolunu üst üste attığı 3 golle süsleyen Başsavcı Bektaş bir anda takımını 4-2 öne geçirdi. Son bölümde Çorum Barosu Furkan Güler ile farkı 3’e çıkarırken, maçın skorunu tayin eden gol 59.dakikada Furkan’dan geldi. Karşılaşma 5-3 Çorum Barosu’nun üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Çorum Barosu ikinci galibiyetini alarak puanını 6’a yükseltti ve çeyrek final umudunu son haftaya taşıdı. Kule Yapı ise bu maçtan da puan alamayarak çeyrek final şansını kaybetti.

SAHA: Mimar Sinan.

HAKEMLER: Meriç Devran Demiral, Uğur Koçak, Yiğithan Akyol.

KULE YAPI: Semih Enes, Murat, Burak Mert, Muhammed, Fatih, Mustafa, Yusuf Atalay, Yunus, Musa, Furkan, Mehmet.

YEDEKLER: Yusuf Sakınmaz.

ÇORUM BAROSU: Abdulbaki, Cemal, Ahmet, Hakkı, Ekrem, Özkan, Furkan, Adem, İsa, Turan, Mustafa.

YEDEKLER: Enes, Furkan, Emrah, Zeynel, Dinçer.

KIRMIZI KART: Dk.39 Yunus (Kule Yapı).

GOLLER: Dk.16 Yusuf Atalay, Dk.32 ve 59 Furkan (Kule Yapı), Dk.31 Emrah, Dk.35, 38 ve 52 Ahmet, Dk.58 Furkan (Çorum Barosu).