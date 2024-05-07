CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ İLE AŞGIN ARASINDA GÜNEY KORE ZİYARETİ GERGİNLİĞİ

Toplantıda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları Zübeyir Tuncel ve Fatih Özüyağlı ile Strateji Geliştirme Müdürü Talat Tekin'in Güney Kore'nin Gimhae şehrine ziyareti oylanarak karara bağlandı.

Başkan Aşgın Güney Kore'den Çorum'a daha önce üç farklı zamanda heyetler geldiğini ve onları ağırladıklarını anlattı. Son ziyaretlerinde kendilerinden bir talepleri olduklarını aktaran Aşgın, "Hattuşa ve Çorum Hititlerin başkenti, bizim Gimhae şehri de Kaya medeniyetinin başkenti. Eş zamanlı dönemlerde yaşamış 2 büyük medeniyet. Bu anlamda Korelilerin Hititlerle çok da irtibatı var. Hititlerle ilgili merak içindeler. Gimhae şehrinde Hititlerle ilgili sergi açmamız talepleri oldu. Bu taleplerini Kültür Bakanlığına ilettiler. Kültür Bakanlığımız Ekim 2024 - Şubat 2025 tarihleri arasında bu şehirde Hitit sergisi açmayı kabul etti. Sergi açılışına da tüm partilerden belli ölçülerde belediye meclis üyesi götüreceğiz." dedi.

“GEZİNİN MALİYETİ NEDİR?”

CHP’li Meclis Üyesi Sedat Genç bu ziyaretin belediye ve halka maliyetini sordu. “Gezi Çorum’a bir turist akışı sağlayacak mı?” diye soran Genç’in yaşadığımız yüksek enflasyon ve halkın derin yoksulluğunu hatırlattığı konuşmaya Başkan Aşgın itiraz ederek, Genç’in konuşmasını kesti bu durum Meclis’te gergin anlar yaşattı.