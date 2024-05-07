“Beltaş’a bağlı halk ekmek fabrikasında tarihi geçmiş yağlar kullanılıyor mu?” diye soran Yılmaz, şöyle devam etti: “Halk ekmek fabrikası içerisinde perakende satış yapılıyor mu yapılıyorsa nasıl muhasebeleştiriliyor satış serbest mi? Halk ekmek müdürü liyakata önem vererek mi personeli çalıştırıyor yoksa iddia edildiği gibi benim adamım olsun mantığı ile mi? Üretim fazlası ekmek üretilerek ekmekler israf mı ediliyor haksız hukuksuz personel işten çıkartılıyor mu?”

Bu iddialar üzerine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm belediye meclis üyelerini bir gün halk ekmek üretim tesisini gezmeye davet etti. Çalışanların ekmeğin başından sonuna ritim sürecini kendilerine anlatmasını isteyerek, “Bu iddialarla ilgili hep birlikte değerlendirme yapalım” diye konuştu.