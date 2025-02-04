Ahlatcı Çorum FK, Oğuzhan Yalçın’ın kulüp başkanı olduğu dönemde lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 99 resmi maça çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 51 galibiyet, 26 beraberlik, 22 yenilgi aldı.

Oğuzhan Yalçın, Ahlatcı Çorum FK’nın başkanı sıfatıyla ilk sezonunda 2.Lig şampiyonluğu, geçen sezon ise 1.Lig Play-Off yarı finali sevinci yaşadı. Ahlatcı Çorum FK, Yalçın’ın üçüncü başkanlık sezonunda ise halen play-off potasında yer alıyor ve Süper Lig’e yükselme şansı devam ediyor.