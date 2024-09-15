Yeni Malatyaspor ile Çorum FK arasında oynanan karşılaşma öncesinde Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’a Malatyaspor’lu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Futbolculuk döneminde Malatyaspor’un formasını terleten Oğuzhan Yalçın, eski takımına karşı Çorum FK Başkanı olarak rakip oldu. Aktepe Stadı’nda oynanan Yeni Malatyaspor-Çorum FK maçında Malatyaspor’lu taraftarlar eski futbolcularını unutmadı. Karşılaşma öncesi Başkan Oğuzhan Yalçın’ı Malatyaspor tribününe davet eden Malatyalı taraftarlar fotoğraf çekinmek için adeta yarışa girdiler.

Karşılaşmanın 4-0 Çorum FK üstünlüğü ile sona ermesinin ardından Malatyaspor’lu taraftarları ilk teselli eden isim yine Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın oldu.