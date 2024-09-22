Ahlatcı Çorum FK'nın Kocaelispor'a 2-0 mağlup olmasının ardından sosyal medyada Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın istifa ettiği haberleri yer aldı.

Bu gelişme üzerine kendine ait sosyal medya hesabından istifa haberini duyuran kişiyi hedef alarak bir açıklama yapan Başkan Oğuzhan Yalçın istifa haberini yalanladı.

İşte Başkan Yalçın'ın açıklaması;

"Bu haberi yapan arkadaşı kendi kafasına göre bir haber yapmıştır. Geçen sene lig bittikten sonra nasıl hocamıza güveniyorsam bugünde aynı durumdayım. Bu sosyal medya nasıl bir hal aldı ayıptır."