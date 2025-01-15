Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, 2,5 yıllık başkanlık döneminde ilk kez canlı olarak basın toplantısı düzenledi. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, Çorum’un her alanda yerini bulamamış bir şehir olduğuna vurgu yaparken, “Düzeleceği yok, yeni bir nesil yetiştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

ÇORUM’U EN İYİ BİZ TANITIYORUZ

Çorum Şehir Stadyumu’ndaki basın toplantısı odasında gazetecilerin karşısına geçen Başkan Oğuzhan Yalçın, sözlerine Çorum’un tanıtımına en çok katkı sağlayan sivil toplum kuruluşu olduklarına vurgu yaptı.

2,5 yıllık başkanlık sürecinde altyapıya 12 milyon lira harcadıklarını kaydeden Yalçın, altyapı tesisini imece usulü yapmayı hedeflediklerini anlattı.

ELEŞTİRİLER ÇOK ACIMASIZ

Ligin bu sezon daha zorlu geçtiğini ve hatlar arasındaki puanların birbirine çok yakın olduğunu, buna rağmen ilk yarıyı 5.sırada tamamladıklarını kaydeden Oğuzhan Yalçın, ligin en az yenilen ve en az gol yiyen 4 takımından biri olduklarını altını çizdi. Buna rağmen, acımasızca eleştirildiklerini kaydeden Oğuzhan Yalçın, “Sanki yıllardır Süper Lig’de oynuyormuş gibi eleştiriliyoruz. 4-5 yaşındaki bir çocuğun hareketlerini anlayabiliyorken, biz bu kadar eleştiriyi anlayamıyoruz.

ŞEHİR OLARAK KENDİMİZE YAPTIĞIMIZ

KÖTÜLÜKLERİ BAŞKASI YAPMIYOR

Serkan Hoca ile ilgili olarak 3 kez istifa ettiği yönünde haberler çıktı. Bizzat ben “Serkan Hoca ile devam edeceğiz” diye açıklama yapmama rağmen, aynı gün yine haberler çıktı.

Artık belli bir noktadan sonra bazı haberlere cevap verme gereği duymuyorum, gülüp geçiyorum. Şehir olarak kendimize yaptığımız kötülükleri başkası bize yapmıyor. Bu şehirde olanları, yapılanları başka yerde ne gördüm, ne duydum.

DÜZELECEĞİ YOK

Tüm bunların önüne geçebilmemiz için tek çözüm, yeni bir nesil yetiştirmek. Yeni nesil taraftarlar, yeni nesil insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Böylesi Çorum için daha iyi olacak. Yoksa düzeleceği yok.

Çorum’u, yerini bulamamış bir şehir olarak görüyorum. Spor anlamında da buralara daha önce gelmeliydik. Siyasette de bürokraside de daha etkin ve aktif rol alan insanlar yetiştirmeliyiz” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA BAŞLIBAŞINA BİR SORUN

Sosyal medyanın yanlış kullanıldığında çok zararlı olduğuna da vurgu yapan Başkan Oğuzhan Yalçın, “Sosyal medyada büyük bir kirlilik var. Bu aslında tüm dünyada başlı başına bir sorun.

Sosyal medyada eleştirenlerin, yazanların çoğunun Çorumlu olmadığını biliyoruz. Sosyal medya nasıl isterse her şey oraya doğru gidiyor. Buna bir çare bulmalıyız. Galip geldiğimizde de, kaybettiğimizde de yazılanları hayretler içerisinde okuyoruz. Bence, sosyal medyada yazanlar TC numaraları ile yazabilse bu kadar çirkinlik olmaz” şeklinde konuştu.

SİYASİ BİR HEDEFİM YOK

2,5 yıldır kulüp başkanlığı yaptığını ve bu süre zarfında ilk kez canlı olarak basın toplantısı düzenlediğine de dikkat çeken Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, “Göz önünde olmayı sevmiyorum. Tamamen bir spor adamıyım. Milletvekilliği, belediye başkanlığı hayalim yok. Buralara nasıl ve hangi şartlarda geldiğimi en iyi sizler biliyorsunuz.

ZARAR VERENLERİ UYARIN

Birçok taraftarımız gibi ben de maçları yoğun duygular içerisinde izliyorum. Ben de zaman zaman kendimi kaybediyorum. Ben aşırıya kaçtığımda çevremdekiler beni nasıl uyarıyorlarsa, tribünlerde takıma zarar verecek davranışlarda bulunanları çevresindekiler uyarmalı. Burada asgari ücretle çalışanları ayırıyorum. Çünkü günümüz şartlarında onların ruh hallerini anlayabiliyorum” şeklinde konuştu.

BORÇSUZ OLALIM

Başkanlığı süresinde bir 2.Lig şampiyonluğu kazanıp, bir 1.Lig play-off yarı finali oynadıklarını, bu sezon da play-off potasında yer aldıklarını hatırlatan Oğuzhan Yalçın, sportif başarının yanı sıra ekonomik anlamda kulübün geleceğini ipotek altına alacak durumlardan uzak durduklarının da altını çizerken, “Geçen sezon ağımızdan hiç şampiyonluk kelimesi çıkmadı. Ama sonuçlar bizi play-off yarı finaline kadar taşıdı. Orada bir şeyler yaşandı ve Süper Lig kısmet olmadı. Bu sezon da önceliğimiz ligde kalmak. Geçen sezon olduğu gibi sonuçlar bizi şampiyonluğa götürürse de niye gidiyoruz demeyiz. Tabii ki şampiyonluğu kazanmak için ne gerekiyorsa yaparız. Bizim için borçsuz bir kulüp olmak daha önemli” ifadelerini kullandı.

HEM BİR ŞEY YAPMIYORLAR HEM DE TAKIMI

UEFA KUPASINA GÖTÜRMEMİ İSTİYORLAR

1967’de kurulan Çorumspor da dahil olmak üzere, kazanılan sportif başarılara rağmen destek verilmeyen tek kulüp başkanı olduğunu da iddia eden Oğuzhan Yalçın, “1967’den beri en az destek gören başkan kim? Oğuzhan Yalçın. Peki, en başarılı kulüp başkanı kim? İkisi de aynı kişi. Yaptığım şeyler yapmadı gibi konuşuluyor. Bu beni çok üzüyor.

Biz kimseden bağış istemiyoruz. Reklam, sponsorluk istiyoruz. Şöyle bir bakın, sponsorlarımızın kaçı Çorum’dan. Hem kimse bir şey yapmıyor, hem de takımı UEFA Kupasına götürmemi istiyorlar. Alışılmış bir şey değil bu.

HERKES KENDİNE MÜSLÜMAN

Tamam, bize destek olmayın. Altyapıya olun. Onlara olmuyorsanız amatör sporlara olun. Bir insan hep mi kendine Müslüman olur?

Çorum’un 3 farklı partiden 4 milletvekili var. Vekillere herkes kızıyor da, ‘gelin bir şeyler yapalım’ deyince ortada kimse olmuyor. Herkes kendine Müslüman. Gelin birlik olalım. Eğer bir şeyleri benim yapmamdan rahatsız oluyorlarsa üzerime düşeni yapmaya hazırım” ” şeklinde konuştu.

BU SENEYİ bATLATABİLİRSEK ÖNÜMÜZ AÇIK

Konuşmasının son bölümünde taraftarlara seslenen Başkan Oğuzhan Yalçın, “Ne yapıyorsak altında bir hamle olduğunu bilin” ifadelerini kullandı. Ahlatcı Çorum FK’nın geleceği ile ilgili temelleri attıklarını kaydeden Yalçın, “Buradan taraftarlara seslenmek istiyorum. Transfer yapmasak bile bir bildiğimizin olduğunu, yapacağımız her hamlenin Çorum FK’nın yaşaması için yapıldığını bilsinler. Vardır bir bildiği deyip geçsinler. Bundan sonra da ne yaparsak kulübün geleceği ile ilgili temelleri attığımızı bilsinler.

Eğer bu seneyi atlatabilirsek, kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp haline geleceğiz. Kiralık gönderdiğimiz birçok oyuncumuz var. Onlar da dönünce kendi ayaklarımızın üzerinde duracağız. Bu yüzden, biraz sabır istiyoruz” şeklinde konuştu.

“BEN ÇORUM’UN BAŞKANIYIM”

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, şirket olması nedeniyle özellikle iş dünyasının kulübe destek olmadığı, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın “Bize gelmiyor, ziyaret etmiyor, maça davet etmiyor” şeklinde söylediği iddia edilen sözlerine de cevap verdi.

Ahlatcı Çorum FK’yı kendisinin şirket yapmadığını, şirket yapıldığında da Çetin Başaranhıncal’ın yine TSO Başkanı olduğunu kaydeden Oğuzhan Yalçın, “Biz kimseden bağış istemiyoruz zaten. Kulübe destek için reklam verin, sponsor olun. Bize olmuyorsanız altyapıya olun. Onlara olmuyorsanız amatör spora olun.

Çetin Başkan, kendisini ziyaret etmediğimizi söylemiş. 2,5 yıllık başkanlık dönemimde kendisini 5 kez ziyaret etmişim. Eğer etmemişsem istifa etmeye hazırım. Bir de, bugüne kadar kimseyi maçlarımıza davet etmedik. İsteyen herkes maçımıza gelebilir.

Çetin Başkan, iş dünyasının başkanı. Ben ise Çorum’un en büyük sivil toplum kuruluşunun, Ahlatcı Çorum FK’nın başkanıyım, tüm Çorumluların başkanıyım. Ben kendisini 5 kez ziyaret ettim. Bir kez de o ziyaret etsin” şeklinde konuştu.

ALTYAPI TESİSİ İÇİN “İMECE” FORMÜLÜ

Başkanlık yaptığı 2,5 yıllık süre zarfında altyapıya 12 milyon lira harcadıklarını açıklayan Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Binicilik Tesislerinin yerine yapmayı hayal ettikleri altyapı tesisi için de “Kendi kaynaklarımızla yapacak durumumuz yok. Temelini attıktan sonra tüm Çorumlulardan imece usulü destek bekleyeceğiz” dedi.

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Çorum Belediyesi’nden aldıkları Binicilik Tesisinin yerine yapacakları altyapı tesisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tesisi kendi imkânları ile yapacak ekonomik güçlerinin olmadığını kaydeden Başkan Oğuzhan Yalçın, “Başkalık yaptığım 2,5 yıllık süreçte, altyapıya büyük yatırımlar yaptık. Bugüne kadar 12 milyon lira harcadık.

Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir altyapı tesisi yapmanın hayalini kuruyoruz. Bildiğiniz gibi, Binicilik Tesisinin yerini Çorum Belediyesi’nden aldık. Buraya çok güzel bir altyapı tesisi yapmayı amaçlıyoruz. Kendi kaynağımızla yapma imkânımız yok elbette. Temelini attıktan sonra tüm Çorumlulardan imece usulü destek bekleyeceğiz.

Tesisimiz bittikten sonra burada binicilik ve futbol olmak üzere iki branşta okullar açacağız. Çocuklarımızın hem binicilik, hem de futbol eğitimi alacağı bir tesis olacağı için, tüm Çorumluların yardımcı olacağını düşünüyorum. Olmazlarsa da yarım kalacak hali yok, bir şekilde bitirilir” şeklinde konuştu.

KART SAYISI DAHA 300

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, kulübe gelir sağlayacak projelerden olan Denizbank Kredi Kartı projesindeki son durumla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Proje çerçevesinde kampanyanın henüz beklenildiği gibi gitmediğini kaydeden Oğuzhan Yalçın, “öncelikle şunu söyleyeyim, günümüzde kredi kartı kullanmayan neredeyse yok. Kent nüfusunun 300 bin olduğu bir yerde, ulaşılan kart sayısı sadece 300. Eğer 300 bin kişiden sadece 300 kişi kart çıkartıyorsa takdiri kamuoyuna bırakıyorum.

İnsanlara hiçbir zararı olmamasına rağmen, sadece kart isim değişikliği yapılmıyorsa, kimse çıkıp ‘Çorumsporluyum’ tartışması yapmasın” şeklinde konuştu.

SERKAN HOCA’YA GÜVEN

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, teknik direktör Serkan Özbalta ve takımın oynadığı futbolu genel hatları ile çok beğendiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde, eleştirilerin odak noktasında yer alan ve istifası için adeta kampanyalar yürütülen Serkan Özbalta ile ilgili de konuşan Başkan Oğuzhan Yalçın, “Serkan Hoca’ya çok saygı duyuyorum, hocalığını çok beğeniyorum, kişiliğini seviyorum. Hoca konusunda da istikrardan yanayız. Kendisine güvendiğim için arkasında durdum. Futboldan da memnunum. 1-2 maç hariç, genel olarak oynattığı futboldan memnunum. Çok çalışıyorlar. Çalıştıklarının karşılığını sahada görünce mutlu oluyoruz.

Serkan Hoca ile ilgili geçtiğimiz günlerde istifa ettiği yönünde 3 kez haberler çıktı. Burada, sizlerden bir isteğim olacak. Takımla ilgili ben ve sportif direktörümüzden duymadığınız, teyit almadığınız bir şeye inanmayın, yazmayın. Biz, Serkan Hoca ve ekibinden memnunuz” şeklinde konuştu.

“GÜNDEMİMİZDE HİÇBİR FUTBOLCU YOK”

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, transfer dönemi olması nedeniyle bu konuda da açıklamalarda bulundu.

Transfer piyasasında rakamların çok yüksek olduğunu kaydeden Başkan Yalçın, transfer için ekstra bütçe gerektiğine dikkat çekerken, “Piyasa çok hareketli, rakamlar çok yüksek. Bu da transferi çıkmaza sokuyor. Şunu net bir şekilde açıklamak istiyorum. Şu anda gündemimizde hiçbir futbolcu yok.

Bizim burada sevdiğimiz Çorum FK’mızı yaşatmamız için radikal kararlar almamız gerekirse, alırız. Nedir bu radikal karar? Eğer transfer yapmamız gerekiyorsa, yaparız. Evet, transfer yapmak istiyoruz ama bekleyeceğiz. Eğer yapacaksak, 2 transfer yaparız.

Evet transfer yapmalıyız. Ama hep söylediğim gibi, ekonomik özgürlük ve borçsuz bir kulüp olmak daha önemli” şeklinde konuştu.

KİMSEYİ GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ

Başkan Yalçın, takımdaki birçok oyuncuya transfer teklifleri olduğunu da ifade ederken, “Nasıl ki oyuncu alırken rakamları çok buluyorsak, verirken de aynı şey. Kimseyi göndermeyi düşünmüyoruz. Ama kulübün menfaatleri doğrultusunda şartlar da oluşursa neden olmasın” dedi.

ARTIK KİMSE ŞEREF TRİBÜNÜNE BEDAVA GİREMEYECEK

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Ümraniyespor maçıyla birlikte artık şeref tribününe ücretsiz girişin önüne geçebilmek için bazı önlemler alacaklarını söyledi.

Asgari ücretle çalışan bir işçinin bilet aldığını ancak birçok kişinin şeref tribününden ücretsiz maç seyretmek için listeye isim yazdırdığını ifade eden Başkan Oğuzhan Yalçın, “Benim asgari ücretli taraftarım biletini alıyorsa, şeref tribününe gelen de alacak. Misal, bir il başkanı maça geldiğinde arkasında 15 kişi geliyor. İnsanlar bedava maç seyretmek için listeye isim yazdırıyorlar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü ile bu konuyu konuşacağım. Artık bedava girişlerin önüne geçeceğiz. Bu haftadan itibaren, kapıda iki görevlimiz olacak. Bunlar şeref tribünü için verilen listeyi kontrol edecekler. Her şeye rağmen aynı durum devam ederse, kimse kusura bakmasın, listeyi elime alır, bedava girenlerin isimlerini bağıra bağıra okurum” şeklinde konuştu.