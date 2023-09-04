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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü’nde, transfer döneminin sonuna yaklaşılırken, temaslar hız kazandı. Önceki akşam, Gençlerbirliği karşısında alınan 1-0’lık yenilgi sonrası Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, transfer çalışmalarını neticelendirmek üzere Ankara’ya gitti.

Teknik direktör Tahsin Tam, iki futbolcu transferi istediğini yönetime bildirdiğini belirtirken, bu oyuncuların mutlaka alınması gerektiğini ifade etmişti. Edinilen bilgilere göre, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, iki futbolcu için dün Ankara’ya gitti ve temaslarını hızlandırdı. Başkan Yalçın’ın, bir orta saha ve bir forvet oyuncusu ile ilgili temaslarda bulunduğu ve bu oyuncuların transferini kısa sürede bitirmek istediği öğrenildi.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın görüştüğü iki oyuncunun da yerli olduğu ve direkt oynayabilecek deneyim ve kalitede oldukları bilgisine ulaşıldı.