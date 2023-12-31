Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde devre arası yaşanırken, takımlarda ikinci yarı öncesi saha çalışmalarının yanı sıra transfer çalışmaları da devam ediyor. Sosyal medyada birçok futbolcunun isminin anıldığı Ahlatcı Çorum FK cephesinde ise şimdilik sessizlik hakim.

BERKAY CAN AYRILDI

Sezonun ilk yarısını 27 puanla 7.sırada bitirerek play-off potasında yer alan Ahlatcı Çorum FK’da, şimdiye kadar bir futbolcu takımdan ayrıldı. Takımdan ayrılmak istediğini belirten deneyimli stoper Berkay Can Değirmencioğlu ile yollar ayrılırken, onun dışında ayrılmak istediğini bildiren oyuncu olmadığı kaydedildi.

HİÇBİR FUTBOLCU İLE GÖRÜŞME YAPILMADI

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, özellikle sosyal medyada birçok futbolcunun isminin Ahlatcı Çorum FK ile anılması üzerine, hiçbir futbolcu ile görüşmediklerini söyledi. Yazılan isimlerin tamamen gerçek dışı olduğunun altını çizen Başkan Oğuzhan Yalçın, “Transferle ilgili hiçbir görüşmemiz olmadı. Şimdilik transfer yapmayı düşünmüyoruz. Mevcut kadro ile devam edeceğiz.

Berkay Can’ın ayrılığı nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak için belki bir stoper transferi yapabiliriz. Şartlar ne getirir bilemeyiz ancak şimdilik transfer yapmayacağız” şeklinde konuştu.

YÜKSEK BONSERVİS GETİREN GİDEBİLİR

Berkay Can dışında takımdan ayrılmak istediğini belirten oyuncu olmadığını da kaydeden Başkan Oğuzhan Yalçın, yüksek miktarda bonservis bedeli verilen oyuncularının olması halinde gitmelerine izin verebileceklerini söyledi. Yalçın, bu doğrultuda da şu ana kadar kendilerine gelen resmi bir teklif olmadığını sözlerine ekledi.

Gökhan Karadeniz’in Iğdır FK’ya gideceği yönündeki soruyu da cevaplayan Başkan Oğuzhan Yalçın, “Şimdilik bir şey yok. Ama olabilir de” dedi.