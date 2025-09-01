Atapark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğünde genç çiftin nikâhlarını Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan kıydı.

Genç çiftin nikah şahitliğini Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan çıplak yaparken, Başkan Aşgın evlilik cüzdanını ise Zeynep Arslan'a verdi.

Düğüne Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK