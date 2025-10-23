Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ile Çorum Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Ziyarette, İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Başkan Başaranhıncal’a, amatör sporun gelişmesine ve tabana yayılmasına sağladığı katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ise Başkan Başaranhıncal’a hediye sundu.

Ziyaretin sonunda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak, Çorum’da sporun daha geniş kitlelere ulaşması için yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.