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Aşgın “Bu güne kadar olduğun gibi bundan sonra da şehrimizin bütün dinamikleriyle, el ele vererek aşkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Çorum Kafkas Kültür Derneği’nin daveti üzerine dernek merkezine ziyarette bulunan Belediye Başkanı Aşgın, Dernek Başkanı Burhan İlhan ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarete Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan ve Zübeyir Tuncer de katıldı.



Şehrin ruhuna dokunan önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tarihi kültür yolu ve tarihi kent meydanı projeleriyle ilgili yapılan çalışmaları ve gelinen süreci değerlendirerek “Yaptığımız çalışmalarla adeta Çorum’da tarihi yeniden ayağa kaldırıyoruz.” dedi.

“GELECEĞİMİZİ

İNŞA EDİYORUZ”

Başkan Aşgın, bir yandan şehrin tarihi dokusunu ayağa kaldırırken diğer yandan modern şehir oluşturmaya da devam ettiklerini söyledi. Aşgın “Bizim temel iki vizyonumuz var. Birisi, 8 bin yıllık kadim Anadolu medeniyetinin güzelliklerini bünyesinde barındıran tarihi Çorum’u yeniden ayağa kaldırmak. İkinci vizyonumuz olan modern Çorum’u, geleceğin Çorum’unu da yeni şehir projesi ile imar ve ihya ediyoruz.” dedi.

YENİ ŞEHİR PROJESİ

Geleceği planlayarak yeni yollar açtıklarını ve yaptıkları kamulaştırmalarla yolları genişlettiklerini de dile getiren Başkan Aşgın “Çok ciddi maliyetli kamulaştırmalar yaparak, şehrin geleceğini imar ediyoruz.” dedi. Kamulaştırmalardan en önemlisini eski Çimento Fabrikası arazisini alarak yaptıklarını söyleyen Aşgın, 1 milyon 870 bin m2 alanda uygulanacak yeni şehir projesi hakkında bilgi vererek “Bu alanda masal bir gibi şehir inşa edeceğiz.” dedi.

“SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ”

Çorum’un en büyük sorunu olan içme suyu temini konusunda da önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Aşgın “Kuraklığın yaşandığı dönemde, içme suyumuz hiç kalmadı dediğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın da öncülüğünde Koçhisar’dan, 53 kilometreden rekor denebilecek bir sürede içmesuyu getirdik. Kentteki barajların neredeyse tamamen kurumasına rağmen Koçhisar isale hattı ve açtığımız su kuyularıyla, hemşehrilerimize su kesintisi yaşatmadık.” dedi.

“ŞEHRİN TÜM DİNAMİKLERİ

İLE EL ELE VERDİK”

Seçim öncesi vaat ettikleri projelerin tamamına yakını tamamladıklarını ve başlattıklarını vurgulayan Aşgın “Şu ana kadar koyduğumuz hedeflerin tamamına ulaştık. Bu şehre bizleri hizmetkâr kılan rabbime hamd ediyorum. Bundan sonra da gece gündüz demeden akla çalışmaya ve şehrin ruhuna dokunan önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Aşgın, bu güne kadar olduğu gibi bugünden sonra da şehrimizin bütün dinamikleriyle, el ele vererek çalışmalarımızı ilk günkü aşkla sürdüreceğiz” dedi.

ÜYELERDEN TEŞEKKÜR

Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Burhan İlhan ve dernek üyeleri de yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür etti. İlhan “Söz verdiklerinizi bir bir yaptınız Çok başarılı bir belediye başkanı örneği sergilediniz.” dedi.