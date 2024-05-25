İskilip’te düzenlenen bir toplantı için ilçeye giden Başkan Aşgın, 31 Mart seçimlerinin ardından kendisini ziyaret ederek ikinci dönemi için kutlayan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’ye iadeyi ziyarette bulundu.

Dr. Halil İbrahim Aşgın, İsmail Çizikci’yi seçilmesinden dolayı kutlayarak görevinde başarı dileklerini iletti. Aşgın ayrıca misafirperverliği için teşekkür ettiği Çizikci’ye ilçeye verdikleri desteklerinin devam edeceğini de kaydetti.

İskilip Belediye Başkanı Çizikci de nazik ziyareti için Başkan Aşgın’a teşekkür etti. Kendisine yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İsmail Çizikci, Başkan Aşgın ile bir süre İskilip ile ilgili konuları istişare etti.

Aşgın ve Çizikci daha sonra ilçenin tarih dolu sokaklarını gezerek vatandaşlarla selamlaştı.

Editör: Haber Merkezi