Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kadeş Barış Meydanı’nda her akşam Filistin’e Özgürlük Ateşi yakan Alperen Ocakları üyesi gençler geç saatlere kadar başında durarak nöbet tutuyor.

Özgürlük Ateşi’nin bulunduğu alana gelerek gençleri ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Alperen Ocakları İl Başkanı İnan Aktaş ile yönetimini duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

Uzun süre alandan ayrılmayıp gençlerle sohbet eden Belediye Başkanı Aşkın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımında: “Yaktıkları özgürlük ateşi ile müslümanın klas duruşunu gösterenlere selam olsun. Alperen Ocaklarımızın Kadeş Barış Meydanı’ndaki eylemine katılarak tebriklerimizi ilettik. Filistin, Gazze özgürlüğüne kavuşana dek özgürlük ateşi yanacak. Yakın olsun o gün, kavuşsun Müslümanlar. Freepalestine” görüşüne yer verdi.

İnan Aktaş da Aşgın’a ziyareti ve desteği için teşekkür ederek; “Filistin için yüreği yanan her kim varsa, özgürlük ateşine güç katmak ve Filistinli kardeşlerimize destek vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.