Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile beraberindeki heyet Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanan Mustafa Serdar Avcu’yu ziyaret ederek yeni görevinden dolayı kutladı.

MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş’ın Belediye Meclis Üyesi seçilmesinin ardından yerine atanan Mustafa Serdar Avcu’ya kutlama ziyaretleri sürüyor,

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da beraberinde Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Fatih Özüyağlı, Ünsal Yeter ile birlikte MHP Merkez İlçe Başkanı Avcu’ya kutlama ziyaretinde bulundu. Ziyarette Avcu’ya yeni görevinde başarılar dileyen Aşgın, hayırlı olsun temennisini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Avcu’ya da Başkan Aşgın ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Aşgın ve beraberindeki heyet ayrıca MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile de bir araya gelerek belediye çalışmaları ile ilgili istişarede bulundu.

Editör: SELDA FINDIK