Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın önceki gün Veli Paşa Hanı'nda amatör spor kulüp temsilcileri ile bir araya geldi. İftar sonrası gerçekleşen etkinliğe Başkan Aşgın'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. İlk olarak kulüp temsilcilerinin taleplerini dinleyen Başkan Aşgın, daha sonra ASKF Başkanı Ferhat Arıcı'nın "Amatör Spor Evi" projesi hakkında yaptığı açıklamaya destek verdi. 31 Mart seçimleri sonrası yeniden Belediye Başkanı seçilmesi halinde Çorum'a "Amatör Spor Evi" kazandırma projesine destek vereceklerini belirten Aşgın, "Ama bunun için sadece belediye değil Çorum'un diğer kurum ve kuruluşları da destek vermesi gerekir. Çorum'da bir spor çalıştayı oluşturulup belediyenin yanı sıra İl Özel İdare gibi kurumların da destek vermesi gerekir" dedi.



Başkan Aşgın kulüp temsilcileriyle bir hayalini de paylaştı. Çorum'a bütün spor branşlarının içinde olduğu büyük bir spor kompleksi kazandırmak olduğunu ifade etti. Ama bunun şimdilik hayalden ibaret olduğunun da altını çizdi.

Başkan Aşgın'ın konuşmasının ardından ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Başkan Aşgın'a amatör spor kulüplerine verdiği destekten ötürü teşekkür ederken, Çorum amatörünün belediyenin destekleri ile son yıllarda daha iyi yerlere geldiğine de vurgu yaptı.

Etkinlik sonunda Başkan Aşgın kulüp temsilcileri ile bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.