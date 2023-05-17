Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, TEKNOFEST 2023 lise kategorisi ''Elektrikli Araç'' yarışmasında Çorum’un gurur yaşatan TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Başkan Aşgın, 19 TC 001 plakalı yeni makam aracı TOGG ile gittiği ziyaretlerde yerli ve milli otomobilimizi teknofest gençleriyle buluşturdu.

TOGG VE ÇOGG YAN YANA GELDİ

Başkan Aşgın ilk ziyaretini TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yaptı. Ziyaret sırasında yerli otomobil TOGG ile ÇOROBOT takımının yaptığı ve TEKNOFEST 2023’te 500 takım arasından 8’inci olan ÇOGG isimli otomobil okul bahçesinde yan yana sergilendi.

BAŞKAN AŞGIN TEBRİK ETTİ

Çorum’un teknofest gençleriyle gurur duyduğunu dile getiren Başkan Aşgın, “ÇOROBOT ekibimiz TEKNOFEST’te 500’ün üzerinde takımın arasından Türkiye 8’incisi olarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. ÇOGG ile yarışmaya katılan ekibimiz ayrıca görsel tasarım ödülünün de sahibi oldu. Ekibimizi ve okulumuzu tebrik ediyoruz. Biz de bugün yereli otomobilimiz TOGG’u elektrikli otomobil üretme heyecanı yaşayan gençlerimizle buluşmak istedik. Artık ülke olarak elektrikli aracımızı, uçağımızı, İHA’mızı ve SİHA’mızı kendimiz yapıyoruz. Gelecekte bu gençlerimizle çok daha iyisini de yaparız. Yeter ki doğru adamlarla, doğru zamanda, doğru adımlarla yola devam edelim.” dedi.

Başkan Aşgın daha sonra Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gitti. Aşgın, TEKNOFEST 2023’te ''Elektrikli Araç'' yarışmasında derece alan Hitit Angels EC ekibini ziyaret etti.

Başkan Aşgın, Çorum Gençlik Merkezi, Çorum Deneyap Atölyesi, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan Hitit Angels EC ekibiyle bir araya geldi. "HİTTİTE V1" isimli elektrikli araçla piste çıkmaya hak kazanan ve 28’inci olan ekibi tebrik eden Başkan Aşgın, “Geleceğin yerli otomobillerini teknofest gençlerimiz yapacak.” dedi.