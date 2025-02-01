İlk olarak İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’yi ağırlayan Başkan Aşgın, ziyareti için kendisine teşekkür ederek, İskilip’in gelişimi ve halkına sunduğu hizmetler konusunda başarılar diledi.

Ardından, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel’i de kabul eden Aşgın, Boğazkale’nin tarihi zenginliğine ve potansiyeline dikkat çekerek, Başkan Özel’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Her iki ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Aşgın, “Her zaman yanlarında olduğumuz İskilip ve Boğazkale ilçelerimizin değerli belediye başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

Editör: Haber Merkezi