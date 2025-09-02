Çorum’un yetiştirdiği önemli bilim insanlarından, Milli Görüş Hareketi’nin teorisyenlerinden ve Çorum’un eski belediye başkanlarından Prof. Dr. Arif Ersoy unutulmadı.

Merhum Arif Ersoy’un Hıdırlık’taki kabrini ziyaret eden Başkan Aşgın, merhum Ersoy’un hem şehir hem de ülke için büyük bir değer olduğunu vurguladı. Başkan Aşgın “Rahmetli hocamız gibi bizim de hedefimiz Çorum aşkıyla, memlekete hizmet ile hayır ile anılmak; arkamızda hoş bir sada bırakmak” dedi.

Ersoy’un ardından güzel hatıralarla ve dualarla anıldığını dile getiren Aşgın, “Hocamıza Mevla’dan gani gani rahmet diliyorum. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun” dedi.

