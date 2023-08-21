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Çorum Belediyesi bugüne kadar Filistin’in Kalkilya, Azerbaycan’ın Fuzuli kenti (Karadağ bölgesi) ve son olarak KKTC’nin Beyarmudu şehirlerini Çorum ile kardeş şehir ilan etti.

Belediye Meclisi’ne getirilen kardeş şehirlerin tamamı sürekli gerginliklerin yaşandığı bölgelerden seçildi. Bir nevi Çorum’dan bu bölgelere destek sunularak dünya kamuoyuna mesaj verilmesi öngörüldü.

Çorum Belediyesi son olarak Temmuz ayında aldığı Meclis kararıyla KKTC’nin Beyarmudu Belediyesi’ni kardeş şehir ilan etmişti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Mecliste konuya dair konuşmasında Beyarmudu Belediyesi’ni kardeş şehir ilan etme nedenlerini detaylı olarak anlatmıştı.

Çorum’un Filistin davasına desteğini göstermek amacıyla Kalkilya şehri, ardından can Azerbaycan’a destek vermek amacıyla Fuzuli kenti (Karadağ bölgesi) Çorum’un kardeş şehirleri olarak ilan edilirken, son olarak BM güçleri ile yol tartışmasının yaşandığı KKTC’nin Beyarmudu kentinin kardeş şehir ilan edilmesi, gelinen süreçte söz konusu kararı stratejik bir konuma taşıdı.

KKTC’deki yol yapımını engellemeye çalışan BM araçlarının kepçeyle süpürülmesinin kahramanlarından, Çorum’un kardeş şehri Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, daha önce bir heyetle Çorum’a gelerek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etmişti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın önümüzdeki günlerde bir heyetle KKTC’de yol tartışmalarının yaşandığı sıcak bölgeye giderek Beyarmudu Belediye Başkanı ile kardeşlik protokolünü resmen imzalayarak tüm dünyaya KKTC’ye desteğini bir kez daha ilan edeceği öğrenildi.

Gelişmeler üzerine az önce bir açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclisi ve Bakanlık onaylarını aldıklarını, KKTC Beyarmudu Belediyesi ile resmen kardeşlik protokolü imzalamak için sıcak bölgeye gideceğini duyurdu.

Belediye Başkanı Aşgın’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: “Geliyoruz kardeşim, yalnız değilsiniz. KKTC'de yaşanan ve kardeşlerimizin sonuna kadar haklı olduğu olaylarda kardeş şehir protokolü imzalama kararı aldığımız Beyarmudu'nun kahraman Belediye Başkanı Bülent Bebek, damarlarındaki asil kanın gereğini BM askerlerinin karşısında en önde durup, 'O araçlar kalkmazsa ezip geçerim' diyerek, yerine getirmiş. Gurur duyduk. Belediye Meclis kararı ve Bakanlık onayları tamam, şimdi en kısa sürede Beyarmudu'na, KKTC'ye, kardeşlerimizin yanına gidiyor, kardeşliğin gereğini yapıyor, kardeşliğimizi de törenle resmiyete kavuşturuyoruz. Her şart ve koşulda Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya duyuyoruz”