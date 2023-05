ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü ziyaret eden Başkan Aşgın, oda yöneticileri ve esnafın taleplerini dinledi. Başkan Aşgın, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

“GEMİMİZ İLERLİYOR”

28 Mayıs'ta milletin adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacaklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerinde dükkân tozu yutmuş; esnaf çocuğu bir esnaf kardeşiniz olarak istedim ki tek başıma gideyim ve beraber dertleşelim. Recep Tayyip Erdoğan bu güne kadar hizmet siyaseti ve liderlik vasfıyla sağlam bir irade ortaya koydu. Şu an İHA, SİHA, TCG Anadolu ve TOGG yapıldıysa, kendi doğalgazımızı bulmuşsak bu usta bir lider ve sağlam iradeyle olmuştur. Usta Kaptanın önderliğinde gemimiz ilerliyor.” dedi.

“ESNAFIN YANINDAYIZ”

Esnafın her zaman yanında olduklarını söyleyen Aşgın “Bizim gönlümüz her zaman sizden yana, belediyemizin imkânları da daima esnafımızın yanında olmaya devam edecek. Esnaf dostu bir belediyeyiz. Siyasi bir figür olarak değil, kardeşlik hukukumuza dayanarak sizlerden 22 yıldır yaptığı çalışmalarla en büyük esnaf dostu olduğunu gösteren milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek bekliyorum.” diye konuştu.