Engelli öğrenciler, misafir ettikleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’le birlikte lezzetli yemekler yaptı.

Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk, Engelli Eğitim Merkezi’nin yemek kursu atölyesinde engelli öğrencilerle birlikte çorba, tavuk, pilav, salata ve tatlıdan oluşan bir menü hazırladı. Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri de etkinliğe katılarak öğrencilere yardım etti. Etkinliğin ardından Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk, engelli öğrencilerle birlikte yemek yediler.

"Asıl engel sevgisizlik"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın özel aşçılarla birlikte en özel yemekleri hazırladıklarını belirterek “Asıl engel sevgisizlik” dedi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Engelli Eğitim Merkezi personeli ve üniversite öğrencilerine teşekkür eden Aşgın, “Buradaki bütün kardeşlerimizin yüreği ve gönlü sevgiyle dolu. Biz buraya her geldiğimizde adeta sevgi patlaması yaşıyoruz. Bizi her zaman sevgi ve muhabbetle karşılıyorlar. Enerjimizi, Engelli Eğitim Merkezi’nden alıyoruz. Her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.