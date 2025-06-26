Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet, yaş mama üretim tesisi çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri Danimarka ziyareti sırasında çeşitli temaslarda da bulundu.

GRAVE’DE MB FOOD FİRMASINA ZİYARET

Danimarka’nın Grave şehrinde faaliyet gösteren, et ve ileri işlenmiş ürünler sektöründe bölgenin önde gelen firmalarından MB FOOD işletmesini ziyaret eden heyet, firmanın sahipleri Mustafa Muhcu ve Bilal Bıyık ile bir araya geldi. Firma hakkında bilgi alan heyet, girişimcilerimizi başarılarından dolayı tebrik etti.

RİNGSTED’DE MEATERY STEAK HOUSE’DA BULUŞTULAR

Çorum heyeti, Danimarka’nın Ringsted şehrinde faaliyet gösteren Meatery Steak House adlı restoranı da ziyaret etti. İşletmeci Gökhan Muhcu tarafından karşılanan heyet, işletme hakkında bilgiler aldı.

MÜSİAD DANİMARKA BAŞKANI VE BAŞKAN YARDIMCISI İLE GÖRÜŞME

Heyet ayrıca Danimarka MÜSİAD Başkanı Fatih Kaya ve Başkan Yardımcısı Cemil Ata ile bir araya geldi. Görüşme, başkan yardımcılarının işletmeciliğini yaptığı Kaan’s Pizza adlı işletmede gerçekleşti.

Ziyaret programı kapsamında, bazı kültür merkezleri de ziyaret edildi.