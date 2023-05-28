Geçtiğimiz günlerde, 2.Başkan Yılmaz Özkul ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret eden Oğuzhan Yalçın, Atahan Atlı Spor Kulübü’nün bulunduğu yer ve çevresindeki araziye altyapı tesisleri için istemişti. Yalçın, Şampiyonluk özel yayınında da konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, Belediye Başkanı Aşgın da telefonla programa bağlanarak son gelişmeleri aktardı.

Hukuki zeminde kalmak koşuluyla, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Belediye Başkanı Aşgın, “…Daha önce, altyapı tesisleri ile ilgili Oğuzhan Yalçın ve Muhsin Dere ile istişare ettik. Yer sorununun çözülmesi ana konuydu. Milli Emlak’tan yer çözülebilir mi dedik. Henüz somut bir adım atılamadı.

Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Yalçın’ın bir yer düşüncesi oldu. Makul gördük. Kafamızdaki soruları sorduk ve bu soruların aşılabileceğini gördük. Mutabık kalabileceğimizi gördük. Önümüzdeki süreçte, altyapı ile ilgili Türkiye’ye örnek olabilecek gelişmelere kısa sürede erişilebileceğini beraberce müşahede etmiş olduk. Tek derdimiz, gayemiz şu, gençler sporla ilgilensin, sanatla ilgilensin. Çorum’da da amatör futbolla ilgili ciddi bir potansiyel var. Biz de Çorum Belediyesi olarak dün olduğu gibi, bundan sonra da katkı vermekten mutluluk duyarız.

Görüştük, detaylarını konuşacağız. Seçim sonrasında oturup konuşacağız. Şehrimizin ihtiyacı ne ise, amatör futbolun ihtiyacı ne ise, imkanlarımız ölçüsünde, hukuki zeminde kalmak koşuluyla, ne katkı verebiliyorsak, her türlü katkıya açığız. Çorum, Süper Lig’i de hak eden bir şehir. Bu doğrultuda, bizden taleplerle ilgili her türlü konuyu konuşabiliriz, somut adımlar atabiliriz, atacağız da inşallah. Sadece Süper Lig’e yürüyen bir takım değil, amatörde de futbolcu fabrikası gibi çalışan, altyapısıyla Türkiye’ye örnek olabilecek bir noktaya taşımak inşallah bizlere nasip olacak.” Şeklinde konuştu.