Samsun yolu üzerindeki Seyyah Park’ta bulunan Arabica Cafe’de düzenlenen toplantıya Ahlatcı Çorum FK adına Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu, Kulüp Medya Sorumlusu Safa Aşıla ve Takım Fizyoterapisti Seyit Ahmet Karadağ, gazete, televizyon, ajans ve internet sitesi temsilcileri ile bir araya geldiler.

Taraflar, yeni sezon öncesi istek ve beklentilerini dile getirirken, antrenmanların haftanın belirli günlerinde basına kısmen açılması yönünde fikir birliğine varıldı. Kamuoyunun daha sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi ve Çorum’un adının daha çok duyurulması noktasında da tek ağızdan, güncel şekilde haber ve fotoğraf akışı sağlanacağı belirtildi.