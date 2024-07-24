Mesajında basın mensuplarının yaşadığı sorunların çözülmesinin önemine değinen Baran, basın özgürlüğünün demokratik toplumlar için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

24 Temmuz 1908 tarihinin basından sansürün kaldırıldığı tarih olduğunu anımsatan Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır. Günümüzde ise artık basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur.

Haberleşme özgürlüğünün son derece önemli olduğu günümüzde, dünyanın dört bir yanındaki olayları ve gelişmeleri anında bizlere ulaştıran yazılı, işitsel ve görsel basının, geçmişten günümüze olduğu gibi gelecekte de etkisi büyük olacaktır. Kamuoyunun bilgilenmesini, bilinçlenmesini, her türlü habere hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlayan basın mensuplarımızın yaşadıkları sorunların çözümlenmesi, çalışma koşullarının düzeltilmesi, iş ve çalışma güvenliği sağlanması görevlerini daha verimli yapabilmelerine imkan sağlayacaktır. Basın temsilcileri mesleklerinin gereğini yerine getirmek için fedakârca görev yapmaktadırlar. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı gibi temel prensipler konusunda duyarlı çok sayıda basın temsilcimizin bulunması, bölgemiz ve ülkemiz adına sevindiricidir.

Demokrasinin temel taşlarından olan "Basın Özgürlüğü", şeffaf yönetim ilkesinin de yapı taşlarındandır. Toplumu aydınlatmak, kamuoyu oluşturmak, iç ve dış dünyadan haberdar etmek için her koşulda sorumluluk bilinciyle çalışarak zor ve meşakkatli görevi yerine getiren tüm basın mensuplarının Basın Bayramını kutlar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve selamlarımı sunarım.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR