Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve yönetimi ile görüşen Tahtasız ve Er, üreticilerin sorunlarını yerinde dinledi.

Üretim ile ilgili düşüncelerini de açıklayan Milletvekili Tahtasız, AK Parti iktidarını eleştirdi. “AK Parti politikaları ülkemizi hızla tarım ve hayvancılık ülkesi olmaktan uzaklaştırıyor” diyen Tahtasız, çözümün CHP iktidarını olduğunu savundu.

Tahtasız konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İl Genel Meclisi üyemiz Ümit Er ile birlikte Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğini ziyaret ederek, Başkan Yılmaz Kaya ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştük. Maliyetlerin sürekli artmasına rağmen piyasa şartlarında oldukça düşük kalan çiğ süt fiyatında artış yapılmaması üreticiyi üretimden soğuturken, damızlık hayvanların da kesime gitmesine neden oluyor.

Açıkladıkları fiyat ve uyguladıkları politika nedeniyle çiftçiyi ve hayvancılıkla uğraşanları üretimden soğutan AKP iktidarı, çiftçimizin, üreticimizin hem ahını hem de vebalini alıyor. Ülkemizi hızla tarım ve hayvancılık ülkesi olmaktan uzaklaştırıyor. Ülkenin geleceğine dinamit koyan bu iktidar gidecek, üretimi destekleyen, çiftçiye hak ettiği kanuni teşvikleri veren CHP iktidarı gelecek”

Birlik Başkanı Kaya ve yönetimi de Tahtasız ile Er’e ziyareti için teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi