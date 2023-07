Tahmini Okuma Süresi: dakika

Karadaş ve Başaranhıncal, yayınladıkları mesajda şu ifadelere yer verdiler:

“Tarihin her döneminde basın; milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Basın, milletin müşterek sesidir’ ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır. Halkımıza doğru haber alma imkânı sağlayan ve halkımızın düşüncelerini paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görevi icra etmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında da gelmektedir.

Basın, demokrasiye işlerlik kazandıran temel yapı taşlarımızdan biridir. Demokrasilerin vazgeçilmez unsularından ve devlet ile kamuoyu arasındaki kesintisiz iletişimi sağlayan basın yayın organları, dürüst ve özverili gazeteciler sayesinde ayakta kalmakta ve toplumun güvenine layık olmaktadır. Bu yüzden toplumların haber alma hakkını elde etmesi için her koşulda canla başla çalışan gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir etmemek mümkün değildir.

Gerek ülkemizin gerekse Çorum’umuzun her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasında, basın mensuplarının önemi de yadsınamaz bir gerçektir.

Bu kapsamda basın, bizler için en önemli yol arkadaşı, zaman zaman faydalanacağımız tecrübe ve şehrin hafızalarısınız. Biz inanıyoruz ki hepimizin ortak paydası Çorum, kadirşinas insanlarımız ve bu şehrin geleceğidir. Bu vesileyle, ilimizde faaliyette bulunan, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içerisinde görev yapan TV kanalları, yerel gazete, dergi, radyo, internet haber siteleri, haber ajansları temsilcileri olmak üzere bütün basın mensuplarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, basın mensubu arkadaşlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler diler, görevi uğruna hayatını kaybeden tüm basın mensuplarını rahmetle anıyoruz.”