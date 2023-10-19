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Takım olarak hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok iyi bir durumda olduklarını ifade eden Erkan Kaş, Eyüpspor’la oynayacakları zorlu maça da yoğun tempoda hazırlandıklarını söyledi. Başarı için çok istekli bir takım olduklarına vurgu yapan Erkan Kaş, “Yoğun tempoda çalışıyoruz. Bu hafta içeride oynayacağımız Eyüpspor maçına çok iyi hazırlanıyoruz. İç sahada iyi oyunumuz var, bunu devam ettirmek istiyoruz.

İyi futbola odaklı bir takımız. Bunu geliştirerek skorlar alacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Ahlatcı Çorum FK’da ikinci sezonunu geçiren Erkan Kaş, bu sezon tüm maçlarda 90 dakika süre alırken, 1 sarı kart gördü. Deneyimli sol bek, geçen sezon ise 34 lig maçında 2.989 dakika süre almıştı.