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Toplantıda Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilen Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar başkanlığında gerçekleştirilen TOBTİM ilk yönetim kurulu toplantısına katıldı.

TOBTİM Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Çorum Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, “TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezleri A.Ş Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmem nedeni ile başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve Ege Bölgesi Sanayi Odası ve TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız Ender Yorgancılar´a ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Başaranhıncal, özellikle ihracat yapan küçük ve orta boy işletmelerin yanı sıra tanınmışlık düzeyi yüksek ya da büyük ölçekli Türk firmalarının uluslararası piyasalarda doğrudan ve yerinde pazarlama yapabilmelerini kolaylaştırma misyonu ile çalışan TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş.’nin aynı zamanda Türkiye’den Rusya’ya Ofis ve Mağaza kiralama hizmetleriyle ihracatçıların yurtdışı pazarlara rahat ulaşımını hedeflediğini belirtti.

Başaranhıncal ayrıca Rusya pazarında rekabet üstünlüğü sağlayabilecek fiziki ve teknik altyapı sunması bakımıyla şirketin, Rusya ekonomisinin gereksinimi olan ithalat kalemleri ile Türk ekonomisinin en önemli ihracat kalemlerinin kesiştiği noktada Türk ihracatçılarına karşılaştırmalı üstünlükler sağladığını da ifade etti.