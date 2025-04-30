Yalova Adliyesi’nde görevli Hakim Özlem Yalçın Doğru ve Aykut Doğru çiftinin ölümcül kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konulan 4.5 yaşındaki oğulları Uras Doğru’nun yaşama tutunması için başlatılan kampanyaya Çorum Adliyesi’nde de destek sağlandı.

Çorum Adliyesi’nde DMD hastası Uras için yardım kermesi düzenlendi. Kermese Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, AK Parti önceki dönem İl Başkanı Murat Günay, Baro yöneticileri, Adliye idareci ve personeli destek verdi.

Uras Doğru’nun Dubai’de yapılacak tedavisi için gerekli olan miktarın 110 milyon TL olduğu da öğrenildi.

Editör: HABER MERKEZİ