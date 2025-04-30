Ayakkabıcı esnafından Celal Özbayram’ın ablası olan Emine Özbayram’ın cenazesi Akşemseddin Cami’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye aile ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Çorum TSO TOBB Delege Üyesi Mustafa Özbayram, TSO Meclis Üyesi Murat Erdal, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Şoförler ve Nakliyeciler Odası önceki dönem başkanlarından Recep Kayıkçı çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ