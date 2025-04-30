Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık hizmetleri güçlenmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye atanan Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Doğukan Dağdaş, geçtiğimiz Cuma günü görevine başlayarak hasta kabulüne başladı.

Atamaya ilişkin resmi duyuru, İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni atanan uzman hekim ile birlikte hastaların dermatoloji alanındaki sağlık hizmetlerine erişimi daha da artacak.

Editör: KEMAL YOLYAPAR